Drammatico incidente auto con 5 giovani cade da un ponte | morto il 25enne Omar Masia in Sardegna

Un giovane di 25 anni è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Baldu-L'Agnata, nelle campagne della periferia di Tempio Pausania, in Gallura. Omar Masia, di Calangianus, era il figlio di un vigile del fuoco in servizio nel distaccamento locale e che è intervenuto per prestare i primi soccorsi. La vittima dell’incidente era a bordo di un’auto Bmw insieme ad altri. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Drammatico incidente, auto con 5 giovani cade da un ponte: morto il 25enne Omar Masia in Sardegna

