Dove vedere la F1 stasera in tv GP Messico 2025 | orario gara differita TV8 streaming
Tutto pronto all’Autodromo Hermanos Rodriguez per il Gran Premio del Messico 2025, valevole come ventesimo e quintultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. A Città del Messico va in scena una gara cruciale per la corsa al titolo che coinvolge ancora Max Verstappen e la coppia McLaren composta da Oscar Piastri e Lando Norris. Norris ha dominato la scena in qualifica e scatterà dalla pole position davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, entrambi in lizza per il podio, mentre la seconda fila sarà completata dalla Mercedes di George Russell. Obiettivo rimonta per gli altri due pretendenti all’iride, con Verstappen quinto su una Red Bull poco brillante ed il leader della generale Piastri addirittura settimo dopo aver fatto tanta fatica per tutto il weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
La puntata di stasera di "91° minuto", in onda dalle 22:40 sul canale 13 del digitale terrestre, avrà come ospite il nostro direttore generale, Roberto Voltolini. Sarà possibile vedere la puntata nel medesimo canale anche domani alle 15:15 e da giovedì sarà di - facebook.com Vai su Facebook
Sono curioso di vedere che Inter sará stasera. Abbiamo visto un’Inter da Inzaghi top contro il Toro, un’Inter da 22-23 contro l’Udinese, da 24-25 (negli scontri diretti e nella disattenzione) contro la Juve, poi forse ma contro avversari non top finalmente l’Inter di - X Vai su X
Dove vedere la F1 stasera in tv, GP Messico 2025: orario gara, differita TV8, streaming - Tutto pronto all'Autodromo Hermanos Rodriguez per il Gran Premio del Messico 2025, valevole come ventesimo e quintultimo atto stagionale del Mondiale di ... Riporta oasport.it
Dove vedere la F1 stasera in tv, GP Messico 2025: orario qualifiche, differita TV8, streaming - Nella serata italiana di sabato 25 ottobre l'Autodromo Hermanos Rodríguez ospiterà la terza sessione di prove libere e le qualifiche per il Gran Premio ... Come scrive oasport.it
F1, orari GP Messico: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche - Altro GP in prima serata che scatterà domenica alle 21, mentre stasera alle 23 sono n programma le qualifiche per assegnare la ventesima pole della ... Scrive sport.sky.it