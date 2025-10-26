Dove vedere la F1 stasera in tv GP Messico 2025 | orario gara differita TV8 streaming

Tutto pronto all’Autodromo Hermanos Rodriguez per il Gran Premio del Messico 2025, valevole come ventesimo e quintultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. A Città del Messico va in scena una gara cruciale per la corsa al titolo che coinvolge ancora Max Verstappen e la coppia McLaren composta da Oscar Piastri e Lando Norris. Norris ha dominato la scena in qualifica e scatterà dalla pole position davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, entrambi in lizza per il podio, mentre la seconda fila sarà completata dalla Mercedes di George Russell. Obiettivo rimonta per gli altri due pretendenti all’iride, con Verstappen quinto su una Red Bull poco brillante ed il leader della generale Piastri addirittura settimo dopo aver fatto tanta fatica per tutto il weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it

