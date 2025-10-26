Dove vedere in tv Sinner-Zverev oggi Finale ATP Vienna 2025 | orario canale streaming
Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev nella finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’appuntamento è per domenica 26 ottobre, sarà la seconda partita sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.30 e non inizierà prima delle ore 14.00 (sarà preceduta dall’antipasto della finale di doppio tra CabralMiedler e CashGlasspool). Si preannuncia un testa a testa rovente tra le prime due teste di serie del tabellone, pronte a fronteggiarsi a viso aperto per la conquista dell’ambito trofeo sul cemento della capitale austriaca. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 14.00 Jannik Sinner, reduce dal trionfo al Six Kings Slam (sabato scorso sconfisse Carlos Alcaraz nella finale da sei milioni di dollari), ha regolato in due set il tedesco Daniel Altmaier, Flavio Cobolli, il kazako Alexander Bublik e l’australiano Alex de Minaur, meritandosi così il diritto di fronteggiare Alexander Zverev, che dopo essere stato trascinato al tie-break del terzo set dal britannico Jacob Fearnley ha regolato in due set Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti (nel mezzo il passaggio del turno per ritiro dell’olandese Tallon Griekspoor). 🔗 Leggi su Oasport.it
