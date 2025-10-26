Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi | orari partite 26 ottobre programma streaming
Si completa oggi laa seconda giornata della Superlega, pronta a regalare nuovi duelli dopo un turno inaugurale già ricco di spunti. Tutte le big scendono in campo con l’obiettivo di confermare ambizioni o riscattare passi falsi, in un campionato che promette fin da subito grande equilibrio. Si comincia alle ore 16.00 alla BTS Arena di Trento, dove l’ Itas Trentino ospita la Sonepar Padova. I campioni d’Italia hanno debuttato con un netto 3-0 a Cisterna, confermando la loro straordinaria efficienza offensiva (70% di positività in attacco, con il 100% stratosferico di Michieletto) e una difesa già rodata. 🔗 Leggi su Oasport.it
