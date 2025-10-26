La quinta giornata della Serie A1 si completa domenica 26 ottobre con quattro sfide che intrecciano ambizioni, riscatto e necessità di continuità. Dopo i tre anticipi del sabato, sarà un pomeriggio intenso, con punti pesanti in palio tanto nelle zone alte quanto in quelle calde della classifica. Al Palasport di Cervia, la Omag-Mt San Giovanni in Marignano torna in campo ancora a caccia dei primi punti stagionali contro la Savino Del Bene Scandicci, una delle tre prime della classe (seppure con una partita in più rispetto a Novara) con 11 punti. La squadra romagnola, fanalino di coda, ha mostrato buoni tratti di gioco nella sconfitta contro Vallefoglia, ma fatica a mantenere costanza nei finali di set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv la A1 di volley oggi: orari partite 26 ottobre, programma, streaming