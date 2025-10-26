Dove vedere in tv Darderi-Cazaux ATP Parigi 2025 | orario programma streaming

Oasport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà Luciano Darderi ad aprire ufficialmente la copertura televisiva di un nuovo corso al Masters 1000 di Parigi. Dopo 38 anni al Palais Omnisports di Bercy, infatti, il torneo si sposta verso Nanterre, dove c’è la Defense Arena. E dove c’è un campo centrale ricavato dalla metà dello stadio, per una capienza di 17.000 posti. Per Darderi esordio contro il francese Arthur Cazaux, che è coetaneo del classe 2002 di Villa Gesell, ma è numero 61 del mondo contro il 26 del portacolori italiano. Nessun precedente tra i due, con il transalpino che è uscito da una stagione asiatica altalenante in cui ha vinto il Challenger di Jinan, ma non ha fatto vedere tantissimo d’altro. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv darderi cazaux atp parigi 2025 orario programma streaming

© Oasport.it - Dove vedere in tv Darderi-Cazaux, ATP Parigi 2025: orario, programma, streaming

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pronostico Darderi-Cazaux 27 Ottobre: Primo Turno ATP Parigi 2025 - Si scende in campo, Lunedì 27 Ottobre, per giocare il primo turno dell'ATP Masters 1000 di Parigi 2025: pronostico Darderi- Riporta bottadiculo.it

vedere tv darderi cazauxDove vedere Sonego, Darderi, Cocciaretto e tutto lo sport in tv del 20 ottobre - Scopri che ora giocano oggi Sonego, Darderi e Cocciaretto: orario e canale tv e streaming. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vedere Tv Darderi Cazaux