Dove vedere in tv Darderi-Cazaux ATP Parigi 2025 | orario programma streaming

Sarà Luciano Darderi ad aprire ufficialmente la copertura televisiva di un nuovo corso al Masters 1000 di Parigi. Dopo 38 anni al Palais Omnisports di Bercy, infatti, il torneo si sposta verso Nanterre, dove c’è la Defense Arena. E dove c’è un campo centrale ricavato dalla metà dello stadio, per una capienza di 17.000 posti. Per Darderi esordio contro il francese Arthur Cazaux, che è coetaneo del classe 2002 di Villa Gesell, ma è numero 61 del mondo contro il 26 del portacolori italiano. Nessun precedente tra i due, con il transalpino che è uscito da una stagione asiatica altalenante in cui ha vinto il Challenger di Jinan, ma non ha fatto vedere tantissimo d’altro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Darderi-Cazaux, ATP Parigi 2025: orario, programma, streaming

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il derby azzurro di Shanghai visto dagli occhi del nostro inviato in Cina Lorenzo Ercoli Il video integrale è sul canale YouTube di Spazio Tennis (link nel primo commento). #SpazioTennis #tennis #Musetti #Darderi - facebook.com Vai su Facebook

CHE PARTITA Il derby azzurro in scena a Shanghai si rivela un match dalla qualità elevatissima. Sia Musetti che Darderi giocano molto bene, mostrando tutto il loro repertorio, ma alla fine è l’esperienza del carrarino a spuntarla. Nei momenti chiave, Lor - X Vai su X

Pronostico Darderi-Cazaux 27 Ottobre: Primo Turno ATP Parigi 2025 - Si scende in campo, Lunedì 27 Ottobre, per giocare il primo turno dell'ATP Masters 1000 di Parigi 2025: pronostico Darderi- Riporta bottadiculo.it

Dove vedere Sonego, Darderi, Cocciaretto e tutto lo sport in tv del 20 ottobre - Scopri che ora giocano oggi Sonego, Darderi e Cocciaretto: orario e canale tv e streaming. Secondo msn.com