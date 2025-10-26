Dove vedere in tv Cobolli-Machac ATP Parigi 2025 | orario programma streaming
Flavio Cobolli, uscito di scena nel derby contro Jannik Sinner a Vienna, tornerà in campo nella giornata di lunedì 27 ottobre, nell’ ATP Masters 1000 di Parigi: l’esordio dell’azzurro nel torneo transalpino avverrà contro il ceco Tomas Machac. La sfida sarà la prima del programma sul Court 1, e si giocherà a partire dalle ore 11.00: sarà il terzo incrocio tra i due sul circuito maggiore, con i precedenti in perfetta parità. Machac si è imposto ad inizio 2025 nei quarti della United Cup, mentre Cobolli ha vinto pochi giorni fa nei sedicesimi a Vienna. L’incontro tra Flavio Cobolli ed il ceco Tomas Machac sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it
