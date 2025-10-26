Dove la prossima gara di MotoGP? GP Portogallo 2025 | programma orari tv

La MotoGP si prende una settimana di respiro dopo aver corso in quattro degli ultimi cinque weekend. In questo modo, sarà possibile effettuare ritorno in Europa per prepararsi al gran finale della stagione, da disputarsi nella penisola iberica. L’azione riprenderà dal 7 al 9 novembre, quando il Motomondiale vivrà il Gran Premio di Portogallo. L’autodromo di Portimao ha avuto l’opportunità di entrare in calendario “grazie” alla pandemia del 2020, facendosi subito apprezzare per il suo lay-out vario e per i suoi spettacolari saliscendi. Apprezzato dai piloti e dagli spettatori, viene considerato una sorta di “ piccolo Mugello ”, in quanto ricorda sotto molti aspetti lo spettacolare autodromo edificato in Toscana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove la prossima gara di MotoGP? GP Portogallo 2025: programma, orari, tv

