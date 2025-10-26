Dove la prossima gara di F1? GP Brasile 2025 | programma orari tv

Il Mondiale di Formula Uno riprende, seppur temporaneamente, una cadenza bisettimanale. Si tira relativamente il fiato prima di affrontare il “Gran Finale” della stagione, che logisticamente si annuncia impegnativo. Il prossimo appuntamento agonistico si disputerà in Brasile, nel weekend del 7-9 novembre, sul ben conosciuto tracciato di Interlagos. Esattamente come accaduto in Messico, l’evento ha cambiato nome di recente. Formalmente, è diventato il Gran Premio di San Paolo. Anche qui c’è di mezzo la politica, legata però alla mai sopita rivalità tra la metropoli paulista e Rio de Janeiro, che anni fa tentò di accaparrarsi il GP con il benestare del governo centrale di Brasilia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove la prossima gara di F1? GP Brasile 2025: programma, orari, tv

News recenti che potrebbero piacerti

Prima in casa, prima vittoria! L’Orlando Pallamano Haenna batte il Sannio 39-28 al termine di una partita combattuta fino alla fine. Grande prova dei nostri ragazzi e un pubblico fantastico! Vi aspettiamo ancora più numerosi alla prossima gara al Palazze - facebook.com Vai su Facebook

Dove la prossima gara di F1? GP Messico 2025: programma, orari, tv - Il Mondiale di Formula Uno non si ferma, poiché sarà in azione anche settimana prossima. Da oasport.it

F1, Gp Messico: dove vedere in diretta tv, streaming e in differita - Sarà possibile vedere il Gp del Messico in diretta per gli abbonati su Sky: sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213) e in ... Riporta ilfattoquotidiano.it

F1, Gp di Austin: data, orario e come seguirlo in diretta tv e streaming - Dopo il Gran Premio di Singapore, con la vittoria di Russell e la grande delusione Ferrari, ci si sposta negli Stati Uniti: ecco la prossima gara in programma ... Scrive corrieredellosport.it