L’attrice Dora Romano, volto amato del cinema e della televisione italiana, ha espresso tutta la sua emozione dopo aver ricevuto un importante riconoscimento da parte di UNITA – Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo. «È commovente ricevere un premio dai colleghi. Il lavoro, così, acquista più valore e incoraggiamento. Grazie, UNITA. Vi voglio bene», ha scritto l’attrice in un messaggio di ringraziamento condiviso sui social, accompagnato da parole sincere e cariche di affetto. La dichiarazione di Dora Romano ha suscitato numerosi commenti di stima e partecipazione da parte di colleghi e fan, che hanno sottolineato la sensibilità e l’umiltà dell’interprete, capace di coniugare talento, professionalità e passione per la recitazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dora Romano emozionata: “Ricevere un premio dai colleghi è commovente, dà valore e incoraggiamento al nostro lavoro”