Doppio giallo mancato a McKennie e rigore chiesto da Conceicao | proteste in Lazio-Juve
(Adnkronos) – Proteste in Lazio-Juventus. Oggi, domenica 26 ottobre, all'Olimpico va in scena il big match dell'ottava giornata di campionato, segnato da episodi arbitrali dubbi. Succede tutto nel secondo tempo, con proteste da una parte e dall'altra, con la Lazio che chiedeva l'espulsione di McKennie per doppia ammonizione, mentre la Juventus cercava un rigore per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Il tecnico dei neroverdi non usa mezzi termini dopo l’1-1 al “Rizzo”: «Sul loro gol Fioretti offuscava la visuale. Doppio giallo a Fiumara? Assurdo» - facebook.com Vai su Facebook
HT: #aL - Novara 1-2 (4' Da Graca (NOV), 7' Collodel (NOV), 17' Lombardi (ALB)) ? Novara in 10 uomini per l'espulsione (doppio giallo) di Arboscello (31'). #poweredby QTS - X Vai su X
Doppio giallo (mancato) a McKennie e rigore chiesto da Conceicao: proteste in Lazio-Juve - Oggi, domenica 26 ottobre, all'Olimpico va in scena il big match dell'ottava giornata di campionato, segnato da episodi arbitrali dubbi. Scrive msn.com
Lazio – Juventus quante polemiche: rosso mancato McKennie e rigore non fischiato su Coinceiçao! - Juventus e scoppiano le polemiche: prima il rosso mancato di McKennie, poi il rigore non fischiato su Conceiçao ... Segnala generationsport.it
Lazio-Juventus, manca il secondo giallo a McKennie: la ricostruzione - I biancocelesti sono stati penalizzati dalla scelta arbitrale del direttore di gara Colombo: manca la seconda ammonizione per il bianconero ... Lo riporta msn.com