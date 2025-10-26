Bologna, 26 ottobre 2025 – Scope, secchi e stracci. C’è chi taglia l’erba nel cortile e chi si occupa di vetri e scale. Dopo la prima notte passata sui materassi, il weekend nella nuova occupazione di via Don Minzoni è iniziato così. Con occupanti, attivisti di Plat e sodali che hanno raccolto l’appello del sindacato sui social, per iniziare l’autorecupero dell’immobile di Asp. E poco importa se ci sia già una denuncia della proprietà e che il Comune abbia già bollato come ‘irricevibile’ la proposta di un ‘Carracci 2’ nell’immobile di 12mila metri quadri, già affidato con un bando a una società belga, che dopo gli interventi di restauro, vi aprirà uno studentato (con una quota del 30% destinata all’Ers). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo l’occupazione, l’autorecupero, scope e stracci in via Don Minzoni: ma un’informativa è già in Procura