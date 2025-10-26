Dopo la Strasalerno si sono spogliati in strada improvvisando docce e bidet | è normale? | la segnalazione di una lettrice

26 ott 2025

Docce e bidet in strada, sotto casa mia: è normale?”. Se lo chiede una residente di via Guariglia, a Torrione che, con tanto di foto, ha denunciato alla nostra redazione una situazione incresciosa registrata questa mattina. Alcuni degli atleti e dei cittadini che hanno preso parte alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

