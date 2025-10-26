Dopo la Strasalerno si sono spogliati in strada improvvisando docce e bidet | è normale? | la segnalazione di una lettrice
“Docce e bidet in strada, sotto casa mia: è normale?”. Se lo chiede una residente di via Guariglia, a Torrione che, con tanto di foto, ha denunciato alla nostra redazione una situazione incresciosa registrata questa mattina. Alcuni degli atleti e dei cittadini che hanno preso parte alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
IL 26 OTTOBRE C'è LA STRASALERNO Il 26 ottobre Salerno si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dagli amanti dello sport e del benessere: la Strasalerno. Una manifestazione che, anno dopo anno, si conferma non solo come gara podistica, m Vai su Facebook