Dopo De Bruyne altra tegola sul Napoli | si ferma anche Neres L’attaccante salta il Lecce

Una vittoria bella, importante, che riscatta la delusione europea. Ma la notte del Maradona lascia al Napoli e ad Antonio Conte un sapore amarissimo. Il 3-1 rifilato all’Inter viene oscurato dall’ansia per le condizioni di Kevin De Bruyne, uscito per un infortunio che fa temere il peggio. Vedere il proprio fuoriclasse tornare in panchina con le stampelle è l’immagine che ha gelato lo stadio e che ora tiene in apprensione un’intera città. De Bruyne: si Teme uno Stop fino al 2026. L’entità del problema è ancora da definire, ma le prime indiscrezioni, raccolte dal quotidiano Il Mattino, non sono per nulla confortanti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Dopo De Bruyne, altra tegola sul Napoli: si ferma anche Neres. L’attaccante salta il Lecce

Approfondisci con queste news

C'È UN SECONDO STOP DOPO DE BRUYNE https://shorturl.at/1PahK - facebook.com Vai su Facebook

Dopo la sosta: da Hojlund e De Bruyne solo entusiasmo, ma gli infortuni sono un caso nazionale - X Vai su X

Kevin De Bruyne, quando rientra dopo l’infortunio contro l’Inter: le ultime novità sul recupero - Kevin De Bruyne, quando rientra dopo l’infortunio contro l’Inter: ultime news, tempi di recupero e possibile ritorno in campo col Napoli. Riporta tag24.it

Infortunio De Bruyne, si teme lesione di alto grado: cosa filtra dopo Napoli-Inter. Condizioni, tempi di recupero e quali partite può saltare - Il centrocampista belga ha sbloccato la partita su rigore ma calciando si è fatto male al flessore: sostituito al 33', nelle prossime ore svolgerà gli esami ... Si legge su ilbianconero.com

Come sta De Bruyne: il timore dell'intervento, la recidiva, le stampelle. I tempi di recupero - De Bruyne ha realizzato su rigore il quarto gol stagionale, l'infortunio al flessore lo ha indotto ad uscire in stampelle. corriere.it scrive