Donzelli | FdI ha un terzo dei consiglieri in Consiglio regionale mai successo

“Un po' rosichiamo e non possiamo nasconderlo, perché avremmo preferito trovarci qui a festeggiare un altro risultato. Ma Fratelli d'Italia ha eletto un terzo dei consiglieri regionali del consiglio: non era mai successo per una formazione di centrodestra, nemmeno ai tempi del PDL. Quando. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Altre letture consigliate

Terzo appuntamento con " Musica, Colori e Parole", Domenica 26 Ottobre alle ore 18 al Teatro la Fortuna a Monte San Vito Grandi brani d'opera interpretati da grandi cantanti. Il soprano Stefania Donzelli e il tenore Gian Luca Pasolini accompagnati al pianofo - facebook.com Vai su Facebook

Tre anni di governo Meloni. La festa di FdI a Prato: "Continuiamo a crescere" - Donzelli: "Tomasi sarebbe stato un ottimo governatore. msn.com scrive

Donzelli (FdI) e lo scontro tra Schlein e Meloni: «Si è passato il segno parlando all'estero di un rischio eversivo» - «Pur di attaccare Meloni si mina la credibilità dell’Italia all’estero raccontando un Paese in cui libertà di parola e democrazia sarebbero in pericolo. Secondo roma.corriere.it

"Ranucci? Ha messo il naso dove non doveva": Giovanni Donzelli e il video falso. L'ira del deputato di FdI: "Li denuncio" - "Ognuno quando fa un lavoro si deve assumere tutte le responsabilità e sapere a cosa si va incontro" è una delle frasi che ... Lo riporta today.it