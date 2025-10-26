Donne senza paura | al liceo Leo presentato il libro di Danilo Sacco

SAN VITO DEI NORMANNI - Mercoledì 22 ottobre presso l’Auditorium “G. Amico” del Liceo Scientifico “Leonardo Leo” di S. Vito dei Normanni si è tenuta la presentazione del libro “Donne senza paura. Vite coraggiose per i diritti e la parità di genere” di Danilo Sacco, già curatore di rubriche di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Nancy Coppola. Nancy Coppola · Nun Te Cerco Cchiù. Non abbiate paura di dire no…siete Donne! #nancycoppola - facebook.com Vai su Facebook

Un liceo per la Masina. Prima donna in città - Rimini si è accorta che le donne esistono, che hanno lasciato un segno, e che forse è giusto ricordarle anche fuori dal calendario dell’8 marzo. ilrestodelcarlino.it scrive

Violenza e povertà: il 68% delle donne non lascia l’aggressore per paura di restare senza casa - Il 68,4% delle donne vittime di violenza non lascia l’aggressore per paura di restare senza casa. Lo riporta panorama.it

Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, 7 donne su 10 non lasciano il partner violento per timore di restare senza casa - Lo segnala un’indagine condotta dal Centro Antiviolenza Ersilia Bronzini insieme alla Fondazione Asilo Mariuccia. Come scrive vanityfair.it