Donna precipita in un dirupo di 10 metri | salvata dai vigili del fuoco

Nel pomeriggio di sabato, una donna è stata soccorsa e recuperata a Carinola, in frazione Croce di Carinola, dopo essere precipitata in un dirupo profondo circa 10 metri. L'intervento, avvenuto in un sentiero raggiungibile da Corso Vittorio Emanuele, ha visto impegnata la squadra del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Donna cade in dirupo per 10 metri, salvata da vigili fuoco - Una donna che stava facendo un'escursione su un sentiero nel casertano è stata salvata dai vigli del fuoco dopo essere precipitata per dieci metri in un dirupo. ansa.it scrive

Carinola, precipita in un dirupo: donna recuperata dai Vigili del Fuoco - Scivola lungo un sentiero e finisce in un dirupo profondo una decina di metri: nel pomeriggio di sabato 25 ottobre, a Croce di Carinola, nel Casertano, i ... Secondo pupia.tv