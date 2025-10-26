Donna cade in dirupo per dieci metri | salvata da vigili fuoco

Tempo di lettura: < 1 minuto Una donna che stava facendo un’escursione su un sentiero nel casertano è stata salvata dai vigli del fuoco dopo essere precipitata per dieci metri in un dirupo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella frazione di Croce di Carinola, nel comune di Carinola: i vigili del fuoco del nucleo Speleo alpino fluviale (Saf), dopo averla imbragata, l’hanno recuperata e affidata al personale del 118 che l’ha trasferita in ospedale. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Donna cade in dirupo per dieci metri: salvata da vigili fuoco

