Donato un altro cane guida per non vedenti grazie al grande cuore Lions

Leccotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lions club Riviera del Lario anche quest’anno, grazie all’impegno di tutti i soci, ha potuto donare un cane guida per non vedenti.La cerimonia si è svolta a Varenna alla presenza del presidente del centro nazionale di addestramento cani guida di Limbiate Giovanni Fossati, del presidente Lions. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Investì 60enne e cane, chiesti i domiciliari - La procura di Arezzo ha chiesto gli arresti domiciliari per il 40enne di Camucia che il 29 settembre scorso ha investito e ucciso il cuoco Donato De Carlo, 60 anni, mentre attraversava la strada sulle ... Secondo teletruria.it

Esce a spasso col cane, Donato investito e ucciso con l’animale: caccia al pirata della strada ad Arezzo - Una normale passeggiata per portare a spasso il suo cane si è trasformata in tragedia nelle scorse ore a Cortona, in provincia di Arezzo, dove un uomo è stato investito e ucciso col suo animale ... Da fanpage.it

donato altro cane guidaCiechi, “Diritti in movimento”: la giornata dedicata al cane-guida. Ma averlo non è facile - La necessità di garantire il libero accesso senza discriminazioni. Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Donato Altro Cane Guida