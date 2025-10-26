Donato un altro cane guida per non vedenti grazie al grande cuore Lions

Il Lions club Riviera del Lario anche quest’anno, grazie all’impegno di tutti i soci, ha potuto donare un cane guida per non vedenti.La cerimonia si è svolta a Varenna alla presenza del presidente del centro nazionale di addestramento cani guida di Limbiate Giovanni Fossati, del presidente Lions. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Altre letture consigliate

? SERIE D, GIRONE E POGGIBONSI - SAN DONATO TAVARNELLE 0-1 ? Un altro gol di Gistri. Il San Donato Tavarnelle vince (0-1) il derby in casa di un Poggibonsi sempre più in crisi. Per i gialloblu di mister Bonuccelli la classifica sorride. Anzi, di più: - facebook.com Vai su Facebook

La Juve, forse, cambierà presto un altro allenatore ma la rosa è costruita male da anni. E la qualità media è bassa, troppo bassa, per un club di questo livello #Tudor #ComoJuve - X Vai su X

Investì 60enne e cane, chiesti i domiciliari - La procura di Arezzo ha chiesto gli arresti domiciliari per il 40enne di Camucia che il 29 settembre scorso ha investito e ucciso il cuoco Donato De Carlo, 60 anni, mentre attraversava la strada sulle ... Secondo teletruria.it

Esce a spasso col cane, Donato investito e ucciso con l’animale: caccia al pirata della strada ad Arezzo - Una normale passeggiata per portare a spasso il suo cane si è trasformata in tragedia nelle scorse ore a Cortona, in provincia di Arezzo, dove un uomo è stato investito e ucciso col suo animale ... Da fanpage.it

Ciechi, “Diritti in movimento”: la giornata dedicata al cane-guida. Ma averlo non è facile - La necessità di garantire il libero accesso senza discriminazioni. Come scrive repubblica.it