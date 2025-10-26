donati cinque computer alla scuola elementare

I rappresentanti dei rioni Borgo e Mercato e del Comitato Festa del Falò di Rocca San Casciano, alla presenza del sindaco Marco Valenti e degli insegnanti, ieri hanno consegnato agli alunni della scuola elementare ‘Licinio Cappelli’ di Rocca quattro computer fissi e un portatile per l’attività didattica dei ragazzi. Al taglio del nostro e alla consegna a scuola sono intervenuti Maicol Bombardini del Comitato Festa del Falò e i due presidenti dei rioni Borgo e Mercato, Francesco Briccolani e Matteo Mancini. Nel ringraziare i donatori, il sindaco Valenti ha commentato: "L’anno scorso il Comitato e i rioni donarono alla scuola il forno per la mensa, quest’anno i computer, un segno di grande solidarietà per il futuro dei nostri ragazzi e la loro formazione umana e scolastica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

