Donald Tusk | L’Ucraina sopravviverà ma quante vittime vedremo?

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha espresso la sua valutazione sul conflitto in Ucraina in un’intervista al Sunday Times, sottolineando sia la resilienza del Paese sia le difficoltà legate alla guerra. “Non ho dubbi che l’Ucraina sopravviverà come Stato indipendente, ma la domanda principale è quante vittime vedremo”, ha dichiarato. Tusk ha inoltre riportato le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Spera che la guerra non duri dieci anni, ma l’Ucraina è pronta a combattere per altri due, tre anni”. Il primo ministro polacco ha commentato anche la situazione economica della Russia, osservando che “i russi sono in grossi guai economicamente”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

