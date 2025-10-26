Donald Tusk | L’Ucraina sopravviverà ma quante vittime vedremo?

Laprimapagina.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha espresso la sua valutazione sul conflitto in Ucraina in un’intervista al Sunday Times, sottolineando sia la resilienza del Paese sia le difficoltà legate alla guerra. “Non ho dubbi che l’Ucraina sopravviverà come Stato indipendente, ma la domanda principale è quante vittime vedremo”, ha dichiarato. Tusk ha inoltre riportato le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Spera che la guerra non duri dieci anni, ma l’Ucraina è pronta a combattere per altri due, tre anni”. Il primo ministro polacco ha commentato anche la situazione economica della Russia, osservando che “i russi sono in grossi guai economicamente”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

donald tusk l8217ucraina sopravviver224 ma quante vittime vedremo

© Laprimapagina.it - Donald Tusk: “L’Ucraina sopravviverà, ma quante vittime vedremo?”

Argomenti simili trattati di recente

Donald Tusk offre a Jesse Eisenberg un addestramento militare per "ottenere il nuovo ruolo di James Bond" - Con un commento ironico su X, il primo ministro polacco Donald Tusk ha aggiunto un nuovo nome alla lista sempre più lunga di attori che potrebbero interpretare il nuovo 007 targato Amazon Prime Video ... Segnala it.euronews.com

Polonia, Donald Tusk nuovo premier. La destra cede il potere dopo 8 anni - Donald Tusk è stato eletto dal parlamento polacco nuovo presidente del consiglio dei ministri. Secondo ilsole24ore.com

Donald Tusk giura come primo ministro della Polonia, il primo passo sarà ricucire i legami con l'Ue - Questo mercoledì la cerimonia di insediamento del nuovo governo al palazzo presidenziale di Varsavia. it.euronews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Donald Tusk L8217ucraina Sopravviver224