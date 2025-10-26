Donald Trump in Malesia al via il tour asiatico | firmato l' accordo di pace tra Thailandia e Cambogia | Bessent | Dazi al 100% alla Cina esclusi dopo i colloqui

Tgcom24.mediaset.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attesa per l'incontro tra il presidente Usa e Xi. Dazi contro il Canada aumentati del 10% dopo lo spot con Reagan. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

donald trump in malesia al via il tour asiatico firmato l accordo di pace tra thailandia e cambogia bessent dazi al 100 alla cina esclusi dopo i colloqui

© Tgcom24.mediaset.it - Donald Trump in Malesia, al via il tour asiatico: firmato l'accordo di pace tra Thailandia e Cambogia | Bessent: "Dazi al 100% alla Cina esclusi dopo i colloqui"

Altri contenuti sullo stesso argomento

donald trump malesia viaTrump in Malesia: balla e sventola le bandiere all’arrivo all’aeroporto di Kuala Lumpur - Il presidente degli Stati Uniti ha improvvisato qualche passo di danza di fronte ai performer che lo hanno accolto ballando al suo arrivo nel Paese ... Da msn.com

donald trump malesia viaCosa è andato a fare Trump in Asia - Come primissima cosa quello che lui ha definito un «accordo di pace», che però non lo è; e poi un sacco di incontri, tra cui soprattutto quello con Xi Jinping ... Scrive ilpost.it

donald trump malesia viaTrump arrivato in Asia, al via settimana di incontri con i leader - Inizia così per Trump una settimana di incontri con i leader asiat ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Donald Trump Malesia Via