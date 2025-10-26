Donald Trump in Malesia al via il tour asiatico | Bessent | Accordo Usa-Cina su terre rare e soia | Trovata intesa anche sulla vendita di TikTok | Esclusi i dazi al 100% a Pechino

Firmato l'accordo di pace tra Thailandia e Cambogia. Attesa per l'incontro tra il presidente Usa e Xi. Dazi contro il Canada aumentati del 10% dopo lo spot con Reagan. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Donald Trump in Malesia, al via il tour asiatico | Bessent: "Accordo Usa-Cina su terre rare e soia | Trovata intesa anche sulla vendita di TikTok | Esclusi i dazi al 100% a Pechino"

Contenuti che potrebbero interessarti

Il presidente statunitense Donald Trump ha presieduto la firma dell'accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia. La cerimonia si è svolta in Malesia, prima tappa del tour asiatico del tycoon. L'accordo è stato sottoscritto dal premier thailandese Anutin - facebook.com Vai su Facebook

Donald Trump posted an Al video of himself in a 'King Trump' jet dumping feces on 'No Kings' protesters. - X Vai su X

Cosa è andato a fare Trump in Asia - Come primissima cosa quello che lui ha definito un «accordo di pace», che però non lo è; e poi un sacco di incontri, tra cui soprattutto quello con Xi Jinping ... Si legge su ilpost.it

Trump in Malesia: balla e sventola le bandiere all’arrivo all’aeroporto di Kuala Lumpur - Il presidente degli Stati Uniti ha improvvisato qualche passo di danza di fronte ai performer che lo hanno accolto ballando al suo arrivo nel Paese ... msn.com scrive

Trump arrivato in Asia, al via settimana di incontri con i leader - Inizia così per Trump una settimana di incontri con i leader asiat ... Da msn.com