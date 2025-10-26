Donald Trump in Malesia al via il tour asiatico | Bessent | Accordo Usa-Cina su terre rare e soia | Esclusi i dazi al 100% a Pechino

Firmato l'accordo di pace tra Thailandia e Cambogia. Attesa per l'incontro tra il presidente Usa e Xi. Dazi contro il Canada aumentati del 10% dopo lo spot con Reagan. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Donald Trump in Malesia, al via il tour asiatico | Bessent: "Accordo Usa-Cina su terre rare e soia | Esclusi i dazi al 100% a Pechino"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato in Malesia per partecipare al vertice annuale dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN). Ad accoglierlo all’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur è stato il primo ministro malese Anw - facebook.com Vai su Facebook

Donald Trump ha dichiarato: “Andrò a Gaza. E deciderò sulla liberazione di Barghouti” Una previsione che avevamo fatto in un paio di occasioni nei giorno scorsi x.com/d_ruvinetti/st… - X Vai su X

Trump in Malesia: balla e sventola le bandiere all’arrivo all’aeroporto di Kuala Lumpur - Il presidente degli Stati Uniti ha improvvisato qualche passo di danza di fronte ai performer che lo hanno accolto ballando al suo arrivo nel Paese ... Lo riporta msn.com

Cosa è andato a fare Trump in Asia - Come primissima cosa quello che lui ha definito un «accordo di pace», che però non lo è; e poi un sacco di incontri, tra cui soprattutto quello con Xi Jinping ... Segnala ilpost.it

Trump arrivato in Asia, al via settimana di incontri con i leader - Inizia così per Trump una settimana di incontri con i leader asiat ... msn.com scrive