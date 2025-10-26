Don Giuseppe Santoro esiste davvero ? La storia vera di Noi del Rione Sanità chi è il prete nella realtà
Don Giuseppe Santoro, la storia vera di Noi del Rione Sanità. Don Giuseppe Santoro è il protagonista della fiction Noi Del Rione Sanità. Carmine Recano interpreta un prete idealista e carismatico che guida un progetto di rigenerazione sociale nel cuore del rione Sanità. La sua “missione” è pragmatica, prima che spirituale, ed è finalizzata all’aiuto di chi è più in difficoltà, offrendogli un modo per rendersi autonomo e costruire un futuro concreto per sé e i propri cari. Ma chi è Don Giuseppe Santoro nella realtà? Esiste davvero. Ecco la storia vera di Noi del Rione Sanità Don Giuseppe Santoro esiste davvero? Chi è nella realtà. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Tutto il quartiere va considerato come una Chiesa" Una visione, una speranza. Inizia oggi su Rai 1 il cammino di "Noi del Rione Sanità", con Carmine Recano nei panni di Don Giuseppe Santoro. Nelle sue mani la bellezza e l'arte diventano strumenti di riscatt - facebook.com Vai su Facebook
NOI DEL RIONE SANITÀ ?Da domani, ore 21:30 su @RaiUno Dopo essere stato allontanato dal carcere di Poggioreale, Don Giuseppe Santoro, prete pragmatico e visionario, viene inviato come parroco al rione Sanità di Napoli. - X Vai su X