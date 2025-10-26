Don Giuseppe Santoro, la storia vera di Noi del Rione Sanità. Don Giuseppe Santoro è il protagonista della fiction Noi Del Rione Sanità. Carmine Recano interpreta un prete idealista e carismatico che guida un progetto di rigenerazione sociale nel cuore del rione Sanità. La sua “missione” è pragmatica, prima che spirituale, ed è finalizzata all’aiuto di chi è più in difficoltà, offrendogli un modo per rendersi autonomo e costruire un futuro concreto per sé e i propri cari. Ma chi è Don Giuseppe Santoro nella realtà? Esiste davvero. Ecco la storia vera di Noi del Rione Sanità Don Giuseppe Santoro esiste davvero? Chi è nella realtà. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

© Piperspettacoloitaliano.it - Don Giuseppe Santoro esiste davvero ? La storia vera di Noi del Rione Sanità, chi è il prete nella realtà