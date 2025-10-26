Don Bonaiuto | Halloween apre la strada alla piaga delle sette

C’era molta attesa per l’incontro con don Aldo Bonaiuto organizzato dalla zona pastorale Valle Savio-Dismano, e venerdì sera la sala del Teatro Esperia di San Carlo era piena con tanti sancarlesi, ma anche tante persone venute da fuori richiamate sia dalla fama dell’ospite, antropologo ed esorcista, stretto collaboratore di don Oreste Benzi, ma anche dal tema della serata: ‘Credenti o creduloni: il cristiano di fronte ad Halloween e all’ occulto ’. Presentato da don Giovanni Savini, parroco di San Carlo, don Aldo Bonaiuto (a destra nella foto) ha sparato ad alzo zero contro Halloween, una festa che ha soppiantato quella che dovrebbe essere la vera festa per i cattolici, Ognissanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

