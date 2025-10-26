Domenica In talk su Ballando scintille tra Marcella Bella e Fabio Canino

A Domenica In c'è stato un talk su Ballando con le stelle, si sono scontrati Fabio Canino e Marcella Bella; mentre Vladimir Luxuria ha criticato Filippo Magnini e difeso Barbara d'Urso e la sua carriera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Domenica In, talk su Ballando, scintille tra Marcella Bella e Fabio Canino

Altre letture consigliate

MUSEUM TALK OLEA MUNDI- CAMMINATA TRA GLI ULIVI RINVIATA AL 23 NOVEMBRE 2025. L'iniziativa Museum Talk Olea Mundi Valle Incantata / Camminata tra gli olivi delle Città dell'Olio, prevista per domani 26 ottobre 2025 e' stata rinviata a domenica - facebook.com Vai su Facebook

Domenica In, gli ospiti: da Ballando con le Stelle, Abatanutono e Recano - Torna anche questa settimana l’appuntamento con Domenica In, in onda domenica 26 ottobre dalle 14. Lo riporta msn.com

Domenica In, Corinne Clery e le stelle di Ballando tra gli ospiti del 5 ottobre - 2%, oggi domenica 5 ottobre, torna su Rai 1 un nuovo appuntamento con Domenica In. gazzetta.it scrive

Domenica In anticipazioni e ospiti 28 settembre, Mara Venier tra Ballando e Garlasco - Torna Domenica In dopo la chiacchieratissima puntata d’esordio, che ha visto in collegamento la premier Giorgia Meloni. dilei.it scrive