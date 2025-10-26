Settimana dopo settimana, nel salotto di Domenica In ci si ritrova a discutere di Ballando con le Stelle. Mara Venier è circondata da protagonisti e opinionisti e il tono si fa sempre molto caldo. Le cose non sono state diverse stavolta, con Luxuria che ha lanciato un attacco diretto a Filippo Magnini. Ciò che lo sportivo ha detto, infatti, ha scatenato numerose reazioni polemiche. Un passo falso di cui è giusto parlare. La confessione di Magnini. Ballando con le Stelle non è soltanto un programma di spettacolo. Offre infatti spazio anche per dei momenti di grande fragilità. È stato così anche per Filippo Magnini, che al termine della sua esibizione si è commosso pensando alla sua amicizia con Massimiliano Rosolino. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Domenica In, Luxuria contro Magnini sul caso Rosolino: “Ognuno deve decidere quando raccontarsi”