Domenica In | gli ospiti del 26 ottobre tra cinema attualità e Ballando con le Stelle

Domenica 26 ottobre alle ore 14.00, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, torna Domenica In con una nuova puntata condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anche questa settimana, il programma proporrà un mix di intrattenimento, attualità e momenti di riflessione, in pieno stile “zia Mara”. Cinema e comicità con Diego Abatantuono e Virginia Raffaele. La puntata si aprirà con due ospiti amatissimi: Diego Abatantuono e Virginia Raffaele, in studio per presentare “La vita va così”, il nuovo film diretto da Riccardo Milani, appena arrivato nelle sale cinematografiche. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

