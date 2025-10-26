DOMENICA IN | GABRIELE CORSI SVELA IL NO A MARA VENIER LE SUE DICHIARAZIONI

Il forfait di Gabriele Corsi a Domenica In fa ancora parlare. Ospite al Festival dello Spettacolo a Milano, il conduttore ha svelato come sono andate le cose ad Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni. La realtà è molto semplice, c’era un progetto che mi entusiasmava, che come a volte accade è cambiato, sono state fatte altre scelte. Con tutto il rispetto per Mara Venier, l’idea di fare uno spezzone di programma con il gioco mi sembrava per la mia persona che fosse poco efficace. Ci sono progetti che vanno in porto e altri no. Alla fine abbiamo convenuto tutti, Rai, Mara, la mia agenzia, che non era adatto a me. 🔗 Leggi su Bubinoblog

