Torna Domenica In con la sesta puntata, in onda domenica 26 ottobre dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi”. Alla guida Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, per un pomeriggio che intreccia cinema, serie TV, attualità, musica e grande intrattenimento. Indice. Domenica In 26 ottobre 2025 anticipazioni e ospiti Cinema: Diego Abatantuono e Virginia Raffaele con “La vita va così”. Serie TV e racconto sociale: Carmine Recano e Don Antonio Loffredo. Cronaca: la testimonianza di Mena De Mare. Ballando con le Stelle: aggiornamenti e commenti. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Domenica In 26 ottobre 2025, gli ospiti: da Ballando con le Stelle, Abatantuono e Recano