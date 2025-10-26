Domenica 26 ottobre a Che Tempo Che Fa | tutti gli ospiti del talk di Fabio Fazio

Domenica 26 ottobre 2025, a partire dalle ore 19:30, nuovo appuntamento in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+ con “Che Tempo Che Fa”, il programma condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti principali della puntata. Tra gli ospiti più attesi, la Segreteria del PD con Elly Schlein, per discutere di politica e attualità. In ambito spettacolo, ci saranno Enrico Brignano, attualmente in scena al Teatro Sistina con lo spettacolo teatrale “I sette re di Roma”, e Flora Canto, in tournée con il musical “Cantando sotto la pioggia” e dal 7 novembre con il nuovo show musicale “Me la Canto e me la sogno. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

