Domani al Curi c’è Perugia-Livorno Limitazioni all’alcol e chiusura strade
Domani sera la zona di Pian di Massiano sarà interessata da presidi, restrizioni e divieti di vario tipo. Allo stadio Renato Curi, alle 20,30, si gioca la delicata partita Perugia-Livorno, la zona è "rossa", visto che in concomitanza a Pian di Massiano sono anche aperti i "baracconi", con la questura che, vista "la rivalità tra le due tifoserie", chiuderà alcune zone a ridosso dello stadio biancorosso un’ora prima dell’inizio del match. In vista dell’incontro di calcio Perugia–Livorno di domani, il Comune di Perugia ha emanato un’ordinanza che introduce limitazioni alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e divieti sull’utilizzo di vetro e lattine nell’area di Pian di Massiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
