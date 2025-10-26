Domani a ‘Le Granaglie’ presentazione progetto Pums

Anche la mobilità urbana accessibile e sostenibile a tutti vuole il suo spazio. Questa ‘formula’ (Pums) sarà illustrata con una iniziativa domani pomeriggio al Centro le ‘Granaglie’ di nuove politiche di mobilità sostenibile nei prossimi anni. L’iniziativa si aprirà con una passeggiata alle 17 a Porta San Matteo fino al centro civico al piazzale in compagnia dei progettisti con la presentazione del Pums con l’illustrazione delle analisi e delle indagini svolte finora dai progettisti e dal gruppo di lavoro che comprende anche gli uffici comunali. "Il Pums – spiega il sindaco Andrea Marrucci (nella foto) – rappresenta uno strumento strategico di medio-lungo periodo che punta a garantire un equilibrio fra le esigenze di mobilità, tutela ambientale e qualità urbana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

