Dodicenne torna da scuola e trova casa vuota | la madre accusata di abbandono

In Texas, una madre è accusata di aver traslocato mentre il figlio dodicenne era a scuola, lasciandolo deliberatamente solo senza avvisarlo. La donna, Erica Sanders, è stata arrestata con l’accusa di abbandono di minore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Maratona degli Ernici 2025 Il 12 ottobre torna la Maratona degli Ernici: 44 chilometri tra monti, storia e passione, un evento riconosciuto ITRA 3 – 50K. Una sfida per chi ama superarsi, un’esperienza per chi cerca emozioni autentiche, ospitalità e la bellezza di - facebook.com Vai su Facebook

Dodicenne torna da scuola e trova casa vuota: la madre accusata di abbandono - In Texas, una madre è accusata di aver traslocato mentre il figlio dodicenne era a scuola, lasciandolo deliberatamente solo senza avvisarlo ... Come scrive fanpage.it