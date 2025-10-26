Dodicenne torna da scuola e trova casa vuota | la madre accusata di abbandono

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Texas, una madre è accusata di aver traslocato mentre il figlio dodicenne era a scuola, lasciandolo deliberatamente solo senza avvisarlo. La donna, Erica Sanders, è stata arrestata con l’accusa di abbandono di minore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

dodicenne torna scuola trovaDodicenne torna da scuola e trova casa vuota: la madre accusata di abbandono - In Texas, una madre è accusata di aver traslocato mentre il figlio dodicenne era a scuola, lasciandolo deliberatamente solo senza avvisarlo ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Dodicenne Torna Scuola Trova