Docenti tra burocrazia e lavoro gratuito | 14mila euro di lavoro non retribuito dietro le 18 ore settimanali

Orizzontescuola.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini condotte su entrambi i versanti alpini rivelano una crisi sistemica che accomuna gli insegnanti italiani e quelli del Canton Ticino. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

docenti burocrazia lavoro gratuitoTroppa burocrazia a scuola, docenti oberati: Valditara ha annunciato un piano, sarà snellita presto? - Lo scorso 4 ottobre il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, alla Leopolda di Matteo Renzi ha annunciato: “Tra due settimane ... Lo riporta tecnicadellascuola.it

docenti burocrazia lavoro gratuitoCarta del docente, tre supplenze annuali con scadenza 30 giugno valgono 1.500 euro, a Treviso il giudice del lavoro accoglie il ricorso Anief - Sulla somministrazione della carta del docente anche ai precari la Corte di Cassazione è stata chiara: con la sentenza ... Si legge su orizzontescuola.it

docenti burocrazia lavoro gratuitoCarta del docente, a Roma 1.500 euro alla precaria difesa da Anief - 500 euro vengono assegnati dal giudice del Lavoro ad un precario perché è stato illegittimamente escluso dal beneficio della carta del docente ... orizzontescuola.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Docenti Burocrazia Lavoro Gratuito