Docente con supplenza da graduatoria d’istituto può sempre lasciare per un incarico da GPS Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata dell’8 settembre di OrizzonteScuola TV, condotta da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto dell’ANIEF, è stata chiarita una questione frequente tra i docenti precari: la possibilità di lasciare una supplenza già in corso per accettare un nuovo incarico. L’attenzione si è focalizzata sul rapporto tra le nomine da graduatoria d’istituto e quelle da GPS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

docente supplenza graduatoria d8217istitutoContratto da graduatoria di Istituto, se arriva incarico da GPS si può rinunciare per continuare con la supplenza - Una docente con contratto di supplenza breve e saltuaria fino ad aprile 2026, ci chiede se può decidere di continuare tale supplenza anche in caso di nomina da GPS. Segnala tecnicadellascuola.it

docente supplenza graduatoria d8217istitutoGraduatorie concorso PNRR 1 Docenti: ora sono visibili anche gli elenchi degli idonei, ecco le novità - Finalmente anche gli idonei del concorso PNRR 1 per docenti possono visualizzare la propria posizione in graduatoria. ticonsiglio.com scrive

docente supplenza graduatoria d8217istitutoSupplenze brevi, cosa cambia per le scuole medie e superiori con la Manovra - Per le assenze dei docenti fino a 10 giorni, le scuole dovranno gestire le sostituzioni privilegiando il personale già in servizio ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Docente Supplenza Graduatoria D8217istituto