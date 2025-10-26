Docente con supplenza da graduatoria d’istituto può sempre lasciare per un incarico da GPS Pillole di Question Time
Durante la puntata dell’8 settembre di OrizzonteScuola TV, condotta da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto dell’ANIEF, è stata chiarita una questione frequente tra i docenti precari: la possibilità di lasciare una supplenza già in corso per accettare un nuovo incarico. L’attenzione si è focalizzata sul rapporto tra le nomine da graduatoria d’istituto e quelle da GPS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Aperto un interpello urgente per una supplenza TD (24h) per docente di sostegno nella scuola primaria di Portico e Rocca San Casciano. #Sostegno #Supplenze - facebook.com Vai su Facebook
Contratto da graduatoria di Istituto, se arriva incarico da GPS si può rinunciare per continuare con la supplenza - Una docente con contratto di supplenza breve e saltuaria fino ad aprile 2026, ci chiede se può decidere di continuare tale supplenza anche in caso di nomina da GPS. Segnala tecnicadellascuola.it
Graduatorie concorso PNRR 1 Docenti: ora sono visibili anche gli elenchi degli idonei, ecco le novità - Finalmente anche gli idonei del concorso PNRR 1 per docenti possono visualizzare la propria posizione in graduatoria. ticonsiglio.com scrive
Supplenze brevi, cosa cambia per le scuole medie e superiori con la Manovra - Per le assenze dei docenti fino a 10 giorni, le scuole dovranno gestire le sostituzioni privilegiando il personale già in servizio ... Da msn.com