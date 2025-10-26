Docente con supplenza da graduatoria d’istituto può sempre lasciare per un incarico da GPS Pillole di Question Time

Durante la puntata dell’8 settembre di OrizzonteScuola TV, condotta da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto dell’ANIEF, è stata chiarita una questione frequente tra i docenti precari: la possibilità di lasciare una supplenza già in corso per accettare un nuovo incarico. L’attenzione si è focalizzata sul rapporto tra le nomine da graduatoria d’istituto e quelle da GPS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it