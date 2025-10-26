Nell’ambito della Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili, il British Council – l’organizzazione del Regno Unito per le relazioni culturali e le opportunità educative – ha presentato Phrase-ology, una raccolta di 100 modi di dire, proverbi e locuzioni che gettano luce sull’evoluzione della lingua inglese e sul ruolo svolto dalle diverse generazioni nel plasmarla. La ricerca classifica le locuzioni in otto gruppi, inclusi quelli tipici della Generazione Z, che riflettono l’audace autoespressione, l’identità e l’affermazione tipiche di questa generazione, di età inferiore ai 30 anni. Plasmato dalla cultura digitale e dai social media, il linguaggio della Generazione Z porta performance e giocosità nella vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Dizionario Gen Z: 11 espressioni per dare un ‘glow-up’ al tuo inglese