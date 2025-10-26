Disturba i cliente di un bar e poi aggredisce i carabinieri

Prima ha infastidito i clienti di un bar in via Casilina, poi ha picchiato i carabinieri. Protagonista, per così dire, dell'episodio una donna di 32 anni bloccata di carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. La donna ha dato in escandescenze all'interno di un bar e costringendo il personale del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

