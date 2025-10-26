Distraggono una coppia di anziani e rubano la borsa alla donna | denunciati
Approfittando di un momento di distrazione, avevano rubato la borsa ad un’anziana signora: ora una coppia di peruviani è stata denunciata per furto con destrezza. I fatti erano accaduti alcuni mesi fa, presso un supermercato di Sermoneta. I due, una donna di 25 anni e un uomo di 42, entrambi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Hanno chiesto al Maestro quale fosse la differenza tra chimica e alchimia nelle relazioni di coppia, lui rispose con una saggezza disarmante: “Le persone che cercano chimica sono scienziati dell’amore. Parlano come matematici e sono abituati all’azione o all - facebook.com Vai su Facebook