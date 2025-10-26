Il mese di Novembre 2025 è ricco di serie e film che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Novembre 2025. Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere ad Novembre 2025. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Novembre 2025: da La Corrida a SOS Acne