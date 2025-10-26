DiscoverEU | pass gratuiti per viaggiare in treno attraverso l’Europa quasi 5mila posti per i diciottenni italiani Candidature aperte dal 30 ottobre
L'Unione europea lancia l'iniziativa DiscoverEU per celebrare i quarant'anni dell'accordo di Schengen, offrendo ai diciottenni europei l'opportunità di viaggiare gratuitamente in treno attraverso il continente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
DiscoverEU è l’azione del programma Erasmus+ che offre la possibilità ai giovani diciottenni vincere un pass per esporare l'Europa in treno, in compagnia o da soli, apprezzarne la ricchezza culturale e fare nuove amicizie. Per vincere un pass di viaggio i gi - facebook.com Vai su Facebook
Viaggiare gratis in treno per tutta Europa, chi può ottenere i biglietti dal 30 ottobre e come fare domanda - Con il progetto DiscoverEu chi ha 18 anni potrà ottenere un pass simile all'Interrail: viaggi gratuiti sui treni di tutta Europa, per un periodo da un ... Come scrive fanpage.it
Torna l’Interrail: come vincere un pass e viaggiare gratis in Europa - L'Unione europea lancia una nuova opportunità per i giovani: un pass ferroviario gratuito di un mese per esplorare il continente. Scrive ilsecoloxix.it
Viaggiare in treno gratis in tutta Europa: si può fare. Ecco come - Quasi cinquemila diciottenni italiani potranno viaggiare gratuitamente in treno attraverso l’Europa, per un periodo che va da un giorno a un mese. Lo riporta umbria24.it