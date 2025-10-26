Disastro Pioli | Con lui sarà Serie B

Crisi in casa Fiorentina, nel mirino il tecnico per i risultati che non arrivano La vittoria in Conference League sembrava aver risollevato gli animi, invece non è stato così. Anche contro il Bologna la Fiorentina ha fatto vedere tutte le difficoltà che già aveva mostrato in questo inizio di stagione. Pioli nel mirino dei tifosi (LaPresse) – Calciomercato.it E sul banco degli imputati è finito, ancora una volta, Stefano Pioli. Il tecnico è finito al centro delle critiche dei tifosi viola e non solo, relativamente a quella che è l’attuale situazione del club. I viola non hanno ancora mai vinto in campionato e le prossime gare del calendario appaiono davvero decisive. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

