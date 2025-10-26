Direttivo FAI CISL Parma Piacenza | struttura territoriale importante per l' Emilia Romagna

Parmatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 100 persone, tra delegati ed iscritti, hanno partecipato al direttivo territoriale FAI CISL Parma Piacenza (Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale) tenutosi presso la sala conferenze dell'Hotel Villa Ducale a Parma. I lavori sono stati aperti dal segretario generale Massimo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

direttivo fai cisl parmaFai Cisl Parma Piacenza, oltre cento persone al direttivo territoriale: «Obiettivo sostenibilità ambientale e sociale» - Ad aprire i lavori il segretario generale Massimo Bonfanti: «Nelle linee di indirizzo per contrattazione di 2° livello alimentare spiccano formazione, contrattazione e miglioramento delle condizioni d ... Riporta ilpiacenza.it

Fai-Cisl, Onofrio Rota segretario generale - Onofrio Rota è stato confermato Segretario generale Fai Cisl, federazione che rappresenta gli alimentaristi e i lavoratori agricoli e ambientali... Da ilrestodelcarlino.it

Congresso della Fai Cisl. Biondi confermata presidente: "Relazioni sindacali importanti" - Biondi, molto conosciuta in provincia di Grosseto per la sua attività nel settore, è stata riconfermata come rappresentante territoriale ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Direttivo Fai Cisl Parma