Direttivo FAI CISL Parma Piacenza | struttura territoriale importante per l' Emilia Romagna

Oltre 100 persone, tra delegati ed iscritti, hanno partecipato al direttivo territoriale FAI CISL Parma Piacenza (Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale) tenutosi presso la sala conferenze dell'Hotel Villa Ducale a Parma. I lavori sono stati aperti dal segretario generale Massimo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondisci con queste news

Frosinone – Presieduto dal Segretario Generale First Cisl Lazio, Claudio Quattrociocchi, alla presenza della Segretaria Generale Cisl Frosinone, Antonella Valeriani e di Massimo Zampa, componente di segreteria First Cisl Lazio, si è svolto il Direttivo provin - facebook.com Vai su Facebook

Direttivo #Adiconsum Taranto Brindisi La Segretaria territoriale #USTCISL #TarantoBrindisi, #DanielaMeli?: “Difendere i diritti dei consumatori significa difendere la qualità della vita delle persone. Oggi più che mai serve un’azione attenta, capace di acc - X Vai su X

Fai Cisl Parma Piacenza, oltre cento persone al direttivo territoriale: «Obiettivo sostenibilità ambientale e sociale» - Ad aprire i lavori il segretario generale Massimo Bonfanti: «Nelle linee di indirizzo per contrattazione di 2° livello alimentare spiccano formazione, contrattazione e miglioramento delle condizioni d ... Riporta ilpiacenza.it

Fai-Cisl, Onofrio Rota segretario generale - Onofrio Rota è stato confermato Segretario generale Fai Cisl, federazione che rappresenta gli alimentaristi e i lavoratori agricoli e ambientali... Da ilrestodelcarlino.it

Congresso della Fai Cisl. Biondi confermata presidente: "Relazioni sindacali importanti" - Biondi, molto conosciuta in provincia di Grosseto per la sua attività nel settore, è stata riconfermata come rappresentante territoriale ... Si legge su lanazione.it