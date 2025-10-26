DIRETTA | Tutte le notizie di domenica 26 ottobre LIVE
Ecco tutte le notizie di oggi 26 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Il sabato di campionato ci lascia in eredità il Napoli di nuovo in testa alla classifica, dopo la vittoria con l’ Inter. Ora, ci sono le altre big che devono rispondere. DIRETTA Tutte le notizie di domenica 26 ottobre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) La Roma può agganciare nuovamente gli azzurri in caso di vittoria a Sassuolo, oggi alle 15. Stasera, un delicatissimo Lazio-Juventus, con i bianconeri che devono vincere per non perdere contatto dal treno di testa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Backstage pre diretta. Tra poco a Quarto Grado tutte le novità sulla giornata di Andrea Sempio all’Istituto di Medicina Legale in via Mangiagalli a Milano - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Tutte le notizie di mercoledì 15 ottobre: infortunio muscolare per Pulisic, Rabiot da valutare LIVE - X Vai su X
Tutte le notizie di domenica 19 ottobre - Tutte le notizie di oggi 19 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro ... Secondo calciomercato.it
Serie A: domenica alle 15 Sassuolo-Roma DIRETTA - E' la missione della Roma e di Gian Piero Gasperini, impegnati a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Riporta ansa.it
Tutte le notizie di domenica 12 ottobre: anche Castellanos finisce ko LIVE - Ecco tutte le notizie di oggi 12 ottobre relative al mondo del calcio: calciomercato, le novità dai campi e tanto altro su Calciomercato. Scrive calciomercato.it