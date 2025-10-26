DIRETTA Serie A Sassuolo-Roma 0-0 e Verona-Cagliari 0-0 | Si parte LIVE

Dopo il lunch match delle 12.30, si giocano le due gare in programma per le ore 15 dell’ottava giornata Dopo la cocente sconfitta casalinga patita contro il Viktoria Plzen in Europa League, la Roma torna in campo e fa tappa in Emilia Romagna. Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.it I giallorossi dell’allenatore Gian Piero Gasperini arrivano a questo appuntamento dopo aver perso la seconda partita casalinga, quella contro l’ Inter di Cristian Chivu nel precedente turno di Serie A. Di contro, i padroni di casa del Sassuolo di Fabio Grosso sono reduci dal pareggio a reti bianche contro una diretta concorrente alla salvezza come il Lecce, terzo risultato utile consecutivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

