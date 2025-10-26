Si chiude l’ottava giornata del campionato di Serie A con l’atteso big match tra i biancocelesti e i bianconeri Ultima sfida in programma per la giornata numero otto, in attesa del turno infrasettimanale che si giocherà tra martedì e giovedì prossimo. Tudor (Ansa) – Calciomercato.it I padroni di casa della Lazio, guidati in panchina dall’ex Maurizio Sarri, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio esterno a reti bianche conquistato sul campo dell’ Atalanta di Ivan Juric nel turno precedente. Di contro, la Juventus dell’altro ex della sfida Igor Tudor, è reduce da due sconfitte consecutive, contro il Como di Fabregas in Serie A e il Real Madrid in Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Lazio-Juventus | Segui la cronaca LIVE