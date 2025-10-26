DIRETTA Serie A Lazio-Juventus 1-0 | Basic colpisce dal limite! LIVE
Si chiude l’ottava giornata del campionato di Serie A con l’atteso big match tra i biancocelesti e i bianconeri Ultima sfida in programma per la giornata numero otto, in attesa del turno infrasettimanale che si giocherà tra martedì e giovedì prossimo. Lazio-Juventus – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) I padroni di casa della Lazio, guidati in panchina dall’ex Maurizio Sarri, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio esterno a reti bianche conquistato sul campo dell’ Atalanta di Ivan Juric nel turno precedente. Di contro, la Juventus dell’altro ex della sfida Igor Tudor, è reduce da due sconfitte consecutive, contro il Como di Fabregas in Serie A e il Real Madrid in Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Scopri altri approfondimenti
Sassuolo-Roma diretta: segui l'ottava giornata di Serie A LIVE - facebook.com Vai su Facebook
?#RomaInter, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale - X Vai su X
Lazio-Juventus, il risultato in diretta LIVE - La Lazio ha vinto solo due delle ultime 15 partite casalinghe di campionato (9 pareggi, 4 sconfitte), registrando un solo clean sheet nel periodo (4- Scrive sport.sky.it
Lazio-Juve diretta: segui il big match di Serie A LIVE - Sarri e Tudor si sfidano allo Stadio Olimpico per la nona giornata di campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it
Lazio-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it