DIRETTA Fiorentina-Bologna 1-2 Gudmundsson la riapre su rigore

CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA76' Doppio cambio nel Bologna: escono Orsolini e Fabbian, dentro Pobega e Bernardeschi.74' Intanto, al momento del 3-0 del Bologna poi annullato, dagli spalti si erano alzati dei cori di protesta come “avete rotto il ca**o” e “se andiamo in B vi facciamo un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it