DIRETTA Fiorentina-Bologna 0-1 intervallo al Franchi
CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA18:51 Una buona Fiorentina va in svantaggio all'intervallo: decide al momento il gol di Santiago Castro, per i viola la miglior occasione è stata quella di Ranieri. A tra poco per il racconto della ripresa. 47' FINE PRIMO TEMPO! BOLOGNA IN VANTAGGIO 1-0 AL. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
FIORENTINA - BOLOGNA Domenica 26 Ottobre ore 18.00 - Prenota per vedere in diretta la partita, al nostro numero telefonico. 349.1178697 https://prenotazioni.cooperto.it/in/58ee68e7-e5a0-422e-925e-51a8ed55eb03 Vi aspettiamo da Mr. JERRY Risto P - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere Milan-Fiorentina in diretta tv o streaming: Sky o DAZN? #milan #MilanFiorentina #SerieA #SempreMilan - X Vai su X
DIRETTA Serie A, Fiorentina-Bologna: segui la cronaca LIVE - it seguirà in tempo reale la partita delle 18 dell'ottava giornata di campionato ... Come scrive calciomercato.it
Fiorentina – Bologna Live Diretta Streaming e TV Serie A 8° Giornata - Bologna in Diretta Tv e Streaming Live, 8° Giornata Serie A, Domenica 26 Ottobre ore 18:00. Scrive stadiosport.it
Fiorentina-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La Viola di Stefano Pioli ospita al Franchi i rossoblù nel derby dell'Appennino valito per l'ottavo turno di campionato ... Si legge su tuttosport.com